Hakkari'de karla mücadele raporu açıklandı

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, 2018 - 2019 karla mücadele sezonuna 1 Aralık 2018 tarihinde başlandığını belirterek, “5 Şubat 2019 tarihi itibariyle merkez ve ilçelere bağlı 140 köy ve 393 mezra yolunda 11 bin 186 kilometre, 54 askeri üs bölge yolunda 5 bin 936 kilometre, il genelindeki 26 karakol yollarında ise karla mücadele çalışması yapılmıştır. İl genelinde karla mücadele çalışmaları merkez şantiye, Akçalı ve Geçitli bakımevleri, ilçelerde ise Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca bakımevleri tarafından yürütülmektedir. Köy ve mezra yollarında karla mücadele çalışmaları özel idare iş makineleri dışında ayrıca loder kiralama hizmet alımı yapılarak, kapanan yollar en kısa sürede tekrar ulaşıma açılmaktadır. İl genelinde grup köy yolları, 1. derece yollar ile 2. derece yollar dahil olmak üzere idaremiz yol ağı toplam 2 bin 335 kilometredir. 140 köy ve 393 mezra, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul yolları ve bahçeleri ve şehir merkezi yollarının bir kısmında olmak üzere 64 tane iş makinesi ve 110 personel ile İl Özel idaresi tarafından karla mücadele çalışması yürütülmektedir. Bugüne kadar toplamda karla mücadele çalışmaları için 6 milyon 159 bin 467,56 TL harcama yapılmıştır” denildi.