İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de karla mücadele sürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de kar yağışının ardından kapanan onlarca köy ve mezra yolu tekrar ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 2 köy ve 3 mezra yolunda ise karla mücadele sürüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kar yağışının ardından kapanan onlarca köy ve mezra yolu tekrar ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 2 köy ve 3 mezra yolunda ise karla mücadele sürüyor.


Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, köy ve mezralarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İki haftalık bir çalışma sonucu köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibi, kapalı olan 2 köy ve 3 mezrada ise çalışmalarını sürdürüyor.

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