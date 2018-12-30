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Hakkari'de kartpostallık kar manzarası

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.


Kar kalınlığının şehir merkezinde 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi bulduğu Hakkari'de; kar örtüsünün kapladığı ağaçlar ve evlerin görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.


Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Hakkari'de vatandaşlar ise şehrin değişik noktalarında kar fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

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