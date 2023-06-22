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Hakkari'de kasap ve şarküteriler denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala denetimlerine hız verdi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala denetimlerine hız verdi.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kasap ve şarküterileri denetledi. Kasaplara yönelik yapılan denetimlerde; iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, üretim alanlarının kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu şartları denetlendi. Zabıta yetkilileri, halkın sağlığı için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.

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