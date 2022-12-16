Hakkari'de kasaplar mercek altına alındı

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, kasaplara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde fiyat, kesimlerin nerede yapıldığı ve etlerin mühürlü olup olmadığını detaylı olarak kontrol etti. Kasaplara yönelik yapılan denetim ve kontrollerde et fiyat artışı hakkında iş yeri sahiplerini uyardı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendiren zabıta ekipleri, yüksek fiyatta et satanlara göz açtırmayacakları konusunda uyarılarını yenilediler. Yapılan denetimlerde mühürsüz ve insan sağlığı için tüketimi uygun olmayan etleri satan kişiler ve yüksek fiyata et satanların tespit edildiği takdirde gerekli yasal işlemlerin yapacağı belirtildi.

Zincir ve yerel marketlere yönelik denetimlerini de aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, en ufak bir olumsuzluğa meydan verilmeyeceğini ifade ettiler.