Hakkari'de Kavaklı-3 operasyonu

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kavaklı-3 Operasyonu başlatıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs 2020 tarihinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandıkları bölgeleri tespit ederek kullanılmaz hale getirmek; yardım, yatakçı ve işbirlikçilerini yakalamak maksadıyla Kavaklı-3 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Taşbaşı köyü kırsal alanında tespit edilen mağara içerisinde 7 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda 2 adet el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.