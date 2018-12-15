Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi tesislerinin 2018-2019 kayak sezonu açılışı yapıldı.

Açılışa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, sporcular ve kayak severler katıldı.

Vali Akbıyık ve beraberindekilerin pist alanına gelmesiyle zirveden inişe geçen kayakçılar ellerindeki Türk bayrağıyla protokolün önüne gelerek, Vali Akbıyık'a Türk bayrağı ve gül takdim ettiler. Türk bayrağını öpüp alnına bırakan Vali Akbıyık sporcuları tebrik etti. Vali İdris Akbıyık, Merga Bütan kayak tesislerinin 2018-2019 sezonunun açılışını yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Vali İdris Akbıyık: "Hakkari bir spor merkezi olacak"

Vali Akbıyık, "Kayak merkezimiz Hakkari, Van İran ve Irak'ın önemli bir spor merkezi olacak. Genişletilen ve uzatılan yeni pistimizde vatandaşlarımız doyasıya spor yapacaklar. Geçtiğimiz yıllarda uluslar arası müsabakalarda almış oldukları başarılı sonuçlarla da gençlerimizin kayağa ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Bundan önce olduğu gibi Hakkari Valiliği olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Halil Kurşun: "Kayakseverleri Hakkari'ye davet ediyoruz"

Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun ise yeni kayak sezonunu açtıklarını ifade ederek kazasız belasız bir sezon temennisinde bulundu. Kurşun,” Hakkari denilince dağcılık ve kayak sezonu akla gelir. Bu sezonu inşallah kazasız belasız atlatırız. Kayak tesislerimiz gün geçtikçe gelişiyor. Şuan bir turizm merkezi haline geldi. Bizlerde vatandaşlarımızı ama özellikle Irak ve İran'daki kayakseverleri buraya davet ediyoruz” dedi.

Arkadaşlarıyla kayak merkezine gelen Helin Özkan da, Merga Bütan Kayak Merkezini açılışına arkadaşlarıyla birlikte geldiğini ifade ederek çok eğlendiklerini söyledi. Merga Bütan kayak tesislerinin her yıl geliştiğini ifade eden Özkan, turizm merkezi haline gelen kayak merkezlerine komşu ülkeleri dahil tüm vatandaşların gelmesi çağrısında bulundu.