Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açılışına katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari, Türkiye ve dünyanın kayak merkezi olacak" dedi

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, vatandaş ve sporcuların katılımı ile 2023 yılının sezon açılışı gerçekleşti. Açılışta pistin zirvesinden aşağı inen kayakçılar açtıkları Türk bayrağını, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a hediye etti. Vali Akbıyık, kendisine hediye edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Açılışta konuşma yapan Vali Akbıyık, kayak sezonunun Hakkari ve bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek açılışa katılan vatandaşlara teşekkür etti. Hakkari'nin, bölgenin kayak sporunun merkezi olacağını ifade eden Akbıyık, "Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 2023 yılının ilk kayağını yaparak sezonu açıyoruz. Hakkarimize hayırlı uğurlu olsun. Hakkari kayak ve kış turizminde, İran, Irak ve ülkemizin kayak sevenlerin merkezi olacak. Pistimizin bir kısmını açıyoruz, diğerlerini de ileriki günlerde açacağız inşallah. Bu yıl pist uzunluğunu 9 bin metre kareye çıkarttık. Otelimiz yapıldı. İnşallah Hakkari kayak turizminde Türkiye'nin dünyanın kayak merkezi olacak. Hakkari'nin geleceği hiç şüphemiz yok ki dağ, kış ve kayak turizminde güzel bir noktaya gelecek. Biz bugüne kadar 55 bin çocuğumuza kayak öğrettik. Bu yılda inşallah bu eğitimler devam edecek" dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Başkanı Halil Kurşun da kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Akbıyık daha sonra vatandaşlarla birlikte kayak yaptı. Açılışa, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, Halil İbrahim Köroğlu, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırı, vatandaşlar ve sporcular katıldı.