Hakkari'de kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldı

Hakkari'de başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Hakkari belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, yaralı ve hasta hayvanlara anında müdahale edip kuduz ve iç parazit aşısı çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari adliyesi üzerinde bitkin düşen bir köpek ise belediye ekiplerini harekata geçirdi. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine bir köpek Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından müdahaleleri yapılarak kuduz ve iç parazit aşısı yapıldı. Tedavileri tamamlanan köpekler, yaşam alanlarına geri gönderilmesini sağlıyor.