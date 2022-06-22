Hakkari'de kediye amputasyon ameliyatı

Belediye veteriner kliniğinde bir amputasyon ameliyatı daha gerçekleştirdi. Daha öncede bu tür ameliyatları başarılı bir şekilde yapan belediye veteriner ekipleri, 13. ameliyatı gerçekleştirdi. Araç çarpması sonucu sağ ön ayağı çürüyen sokak kedisi, belediye veteriner kliniğine getirildi. Burada Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu'nun yapmış olduğu başarılı amputasyon ameliyat ile sağlığına kavuşturulan kedi müşahede altına alındı.