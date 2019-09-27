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Hakkari'de Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı

Hakkari Belediyesi, 2000 yılında aramızda ayrılan Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal’ın posterleriyle çevre mesajı verdi.

Hakkari Belediyesi, 2000 yılında aramızda ayrılan Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verdi.


Hakkari Belediyesi, çöp araçlarını usta oyuncu Kemal Sunal'ın posterleriyle süsledi. Araçların üzerinde bulunan ‘Temiz Bir Hakkari İçin El Ele-İki Gözümün Çiçeği' mesajı büyük beğeni kazandı.


Yolda geçen vatandaşlar, belediye araçlarından gözlerini ayırmayarak usta oyuncu Kemal Sunal'ın afişlerine bakarak verilen mesajı okuyorlar. Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verilmesinin örnek bir davranış olduğunu söyleyen vatandaşlar, belediyenin temiz bir çevre için yaptığı afişli reklamın amacına ulaşacağını umut ettiklerini belirttiler.


Kemal Sunal'ın filmleri ile büyüdüklerini ve halen büyük bir beğeni ile filmlerini izlediklerini anlatan vatandaşlar, “İki gözümün çiçeği, haydi temiz bir Hakkari için el ele verelim. Kemal Sunal'ı unutmayalım” dediler.

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