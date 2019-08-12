İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de ‘Kemerin Ses Getirsin' uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması kapsamında farklı noktalarda denetim yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında farklı noktalarda denetim yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.


İçişleri Bakanlığınca başlatılan ‘Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Medeni Sancar Kavşağı ile Depin Polis Kontrol noktasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolculara, emniyet kemeri takmanın önemiyle ilgili bilgiler verdi. Sürücü ve yolculara hayırlı bayramlar dileyen ekipler, ‘Güvenliğiniz için sizin de kemeriniz ses getirsin' diyerek, emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.