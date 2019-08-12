Hakkari'de ‘Kemerin Ses Getirsin' uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında farklı noktalarda denetim yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ‘Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Medeni Sancar Kavşağı ile Depin Polis Kontrol noktasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolculara, emniyet kemeri takmanın önemiyle ilgili bilgiler verdi. Sürücü ve yolculara hayırlı bayramlar dileyen ekipler, ‘Güvenliğiniz için sizin de kemeriniz ses getirsin' diyerek, emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu.