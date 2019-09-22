Hakkari'de kiralık ev sıkıntısı

Hakkari'de bin 500 TL'ye yükselen ev kiraları, kamu personellerini zor durumda bırakıyor.

Hakkari'de ev kiralarında yaşanan artış, kamu personellerini zor durumda bırakıyor. 300 ile 400 TL olan ev kiralarının askeriye, polis ve öğretmen lojmanlarının yıkılması üzerine bin 500 TL'ye kadar çıktığı iddia edildi. Pahalı olmasına rağmen kiralık ev bulamadıklarını belirten kamu çalışanları, yıkılan kamu lojmanlarının yerine yenilerinin yapılmasını istedi. Bir polis memuru, 3 arkadaşıyla birlikte buldukları ev için kendilerinden kişi başı 750 TL talep edildiğini iddia ederken, bir öğretmen ise bin 500 TL'ye kiralık ev bulduğunu, birçok arkadaşlarının da pahalı olmasına rağmen ev bulamadığını ifade etti.

Kamu personeli olmayan vatandaşlar da yüksek kiralar yüzünden zor günler geçirdiklerini belirterek, yıkılan polis, askeri ve öğretmen lojmanlarının yerine yenilerinin yapılması çağrısında bulundular. Toprak evde oturanların bile 400 TL kira ödediğini belirten vatandaşlar, kentte her geçen gün artan kiraların önüne geçilmesi için yetkililerden yardım istediler.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, resmi kurumlar tarafından yapılacak olan lojmanların biran önce programa alınması ve inşaata başlanması sonucunda bu sıkıntıların aşılacağı düşüncesinde olduğunu dile getirerek, ”Kentimizde kiralık ev bulmak zorlaştı. Kiraya verilen evler ise birçok ailenin bütçesini aşıyor. Yetkililere çağrımız yıkılan kamu lojmanlarının yerine yenilerinin biran önce yapılmasıdır. Söz konusu lojmanların bitirilmesi halinde kira sorunu bir nebze de olsa çözülecektir” dedi.