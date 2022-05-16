Hakkari'de ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi' konulu toplantı

Hakkari İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi' hastalığı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Dr. Şamil Şen tarafından din görevlilerine ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi' hastalığı hakkında bilgiler verildi. Dr. Şamil Şen, “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan bir virüsle oluşan ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır" dedi.

Hastalığın daha çok hayvanlardan bulaştığını belirten Şen, “Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas eden kişiler, kendilerini 14 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler” ifadelerini kullandı.

Dr. Şen, hastalığın bulaşma şekilleri, belirtileri, tanısı, tedavisi ve korunma yollarını da slayt eşliğinde anlattıktan sonra program son buldu.