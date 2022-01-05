Hakkari'de kırtasiye ve marketlere denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ile birlikte kentin değişik noktalarındaki kırtasiyeleri denetleyen Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, barkot sistemine geçmeyen kırtasiye sahiplerini uyararak acilen barkot sistemine geçmelerini istedi. Tüm kırtasiye malzemelerinin fiyatlarını tek tek kontrol eden Kasımoğlu, fahiş fiyata satılan her kırtasiye malzemesi için cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Daha sonra alışveriş merkezlerini ziyaret eden Kasımoğlu, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. İşyerlerinin faturalarını da inceleyen Kasımoğlu, esnafa uyarılarını yineledi. Fahiş fiyatla ürün satanlara kesinlikle müsamaha gösterilemeyeceğini belirten Kasımoğlu, esnaftan yüksek fiyat ile ürün gönderen firmaların ise ticaret il müdürlüğüne belgeli olarak bildirilmesini istedi.