Hakkari'de kısıtlama sessizliği

Hakkari'de korona virüsle mücadelede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle pazar günü sessizlik yaşandı.

Hafta içi insan yoğunluğu yaşanan caddelerde sessizlik hakim oldu. Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu.

Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti.

Belediye personelleri de boş kalan caddelerde dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.