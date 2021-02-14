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Hakkari'de kısıtlama sessizliğinde temizlik seferberliği

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Hakkari Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde kaldırım, yol ve yaya geçitlerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. 30 kişilik temizlik ekibi, kentin tüm caddelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri toplayıp kent dışına çıkarttı.

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