Hakkari'de “Koca yürekler minik kalplerle buluşuyor” etkinliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, “Koca yürekler minik kalplerle buluşuyor” etkinliği kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki polislerle bir araya geldi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün ‘Polis-Halk' ilişkilerinin geliştirilmesi ve eğitime destek amacıyla yaptığı çalışmalara her gün yenisi ekleniyor. Yunus Emre İlkokulu Müdürü Fırat Çiftçi ve beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün “Koca yürekler minik kalplerle buluşuyor” etkinliği kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle kahvaltıda bir araya geldiler. Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, öğrencileri kapıda karşılayarak kendileri ile tek tek ilgilendi. Güvenlik güçleri ile birlikte kahvatlı yapan öğrenciler, daha sonra şubeyi gezerek polislik mesleği hakkında bilgi aldılar.

Öğrencilerin sorduğu sorulara cevap veren Müdür Bayar, polislik mesleği hakkında detaylı bilgiler verdi.

Polis ağabeylerinden değişik hediyeler alan öğrenciler, ilk defa böyle güzel bir etkinlikte polis ağabeyleri ile bir araya geldiklerini ifade ederek, bu güzel etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Öğrenciler; Müdür Bayar, Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile hatıra fotoğrafı çekerek buradan ayrıldılar.