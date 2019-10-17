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Hakkari'de ‘kök hücre' semineri

Kızılay Hakkari Şubesi ile Hakkari Üniversitesi tarafından ‘kök hücre’ konulu bir seminer düzenlendi.

Kızılay Hakkari Şubesi ile Hakkari Üniversitesi tarafından ‘kök hücre' konulu bir seminer düzenlendi.


Rektörlük konferans salonunda düzenlenen seminere Hakkari Üniversitesinde okuyan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminerin ardından üniversite içerisinde gönüllü kök hücre bağışı için öğrenciler ve üniversite çalışanları tarafından bağış alındı.


Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kök hücre için Hacı Sait Camisi yanında bulunan fakülte dersliklerinin önünde stant açarak kök hücre bağışı alınacağını söyledi. Başkan Bozkurt, “Kök hücre bağışı için tüm Hakkari halkımızı bir hayatı kurtarmak adına kök hücre bağışına davet ediyoruz” dedi.

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