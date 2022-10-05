Hakkari'de "Komiği Düşünüldü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Hakkari Belediyesi organizasyonunda "Komiği Düşünüldü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen "Komiği Düşünüldü" adlı tiyatro oyununu, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu ve davetliler izledi. Tekin Duman'ın yazdığı, Metin Kahraman'ın yönettiği tiyatro oyunu ilgiyle izlendi. Vali Yardımcısı Kasımoğlu, oyun bitiminde sahneye çıkıp oyuncuları tebrik etti.