Hakkari'de kömür yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Hakkari'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent girişindeki Sere Sola mevkiinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine gitmekte olan 06 KA 8144 plakalı kömür yüklü tırın lastiği patlaması sonucu yan yattı. İsmi öğrenilemeyen sürücü araçta sıkışırken beraberindeki 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Çevredeki sürücülerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatlerce süren uğraşı sonucu araçta sıkışan tır şoförü kurtarılırken 3 yaralı ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.