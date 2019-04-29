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Hakkari'de korkutan yangın

Hakkari’de bir evde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Hakkari'de bir evde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.


Gazi Mahallesi'ndeki 5 katlı bir evin alt katında kiracı kalan 5 nüfuslu Ebdulaziz Kurt isimli vatandaşın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri elbirliği ile yangına müdahale ederek, Hakkari Belediyesi itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine iki araçla zamanında ulaşan itfaiye ekipleri, alevler evi sarmadan söndürmeyi başardılar.


Yaralananların olmadığı yangında, evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin anında yangın yerine ulaşmasının takdir verici olduğunu belirten mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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