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Hakkari'de korkutan yangın

Hakkari’nin Üzümcü köyünde meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Hakkari'nin Üzümcü köyünde meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.


Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Üzümcü köyündeki keçi sağma alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anızlar alev almaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine zamanında gelen itfaiye ekibi, yangına hemen müdahalede bulunarak alevleri köy mezarlığına ulaşmadan söndürdü.


Yangının kısa sürede kontrol altına alınması köylüleri sevindirdi. Bazı köy sakinleri ise, anız yangınının aşırı sıcaklardan dolayı çıktığını ileri sürdüler.

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