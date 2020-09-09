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Hakkari'de korkutan yangın

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyü mezarlığında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyü mezarlığında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.


Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyü mezarlığında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler hemen mezarlığa koştu. Vatandaşlar ellerine battaniye, sopa ve ağaç dalları alarak yangına müdahale etti. Korkusuzca yangına müdahale eden köylülerin canla başla çalışması saniye saniye görüntülere yansıdı.


Mezarlık etrafındaki anızların çok olması ve rüzgarın etkisiyle hızla alevlerin köye doğru yönelmesi vatandaşlar arasında büyük korkuya neden oldu. Panik halleri ile alevlere müdahale eden köylülerin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.


Köylüler, tüm çabalara rağmen mezarlıkta büyük tahribatın meydana geldiğini belirterek, mezarlığın yeniden onarılması için yetkililerden destek beklediklerini söylediler.

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