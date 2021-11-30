Hakkari'de korkutan yangın

Hakkari'nin Geçitli köyündeki bir depoda çıkan yangın, büyük korkuya ve hasara neden oldu.

Kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Geçitli köyünde dün gece bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alt katı ahır, diğer 2 katı da depo olarak kullanılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depoda bulunan malzemeler tamamen yandı.

Depo sahibi Cumali Duman, çıkan yangında zararının büyük olduğunu belirterek, “Akşam saatlerinde depomda yangın çıktı. Köy halkı seferber oldu. Fakat yangın büyümüştü. Müdahale edemedik. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Ekiplerin yardımıyla yangını gece yarısı söndürebildik. Depodaki malzemelerimin hepsi kül oldu. Depo kullanılamaz hale geldi. Yangında sadece zemin katta bulunan büyükbaş hayvanlarımı kurtarabildim. Birçok kanatlı hayvanım ise telef oldu. Kimsenin günahını almak istemem. Fakat olayın birileri tarafından gerçekleştirildiği yönünde şüphelerim var. Mağduriyetim çok büyük, yetkililerden konuyu incelemelerini ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.