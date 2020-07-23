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Hakkari'de korona virüs cezası

Hakkari’de devam eden korona virüsle mücadele çalışması kapsamında denetlenen 27 iş yerinden 2 vatandaş ve 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Hakkari'de devam eden korona virüsle mücadele çalışması kapsamında denetlenen 27 iş yerinden 2 vatandaş ve 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.


Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Hakkari'de de korona virüs kapsamında denetimler devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde, kentteki 27 iş yerinde ürünlerin son kullanma tarihi, hijyen, maske ve sosyal mesafe uygulaması yapıldı. Kurallara uymayan 2 vatandaş ile 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusundaki korona virüsle mücadele denetimlerinin kentte aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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