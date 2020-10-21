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Hakkari'de korona virüs denetimi

Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar başkanlığında küçük sanayi sitesinde korona virüs denetimi yapıldı.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yurt genelinde organize sanayi bölgeleri ile fabrikalara yönelik başlatılan korona virüs denetimi Hakkari'de de devam ediyor. Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Zabıta Müdürü Adil Demir, polis ve zabıta ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetiminde bulundu.


Sanayi esnafı ile bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, kendi ve başkalarının sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.


Sanayi esnafı ise Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar'a teşekkür ederek, valiliğin almış olduğu tedbirlere uyduklarını ifade ettiler.

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