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Hakkari'de korona virüs önlemleri

Hakkari Belediyesi, ülke genelinde artan korona virüs vakalarına karşı önlemlerini sıklaştırdı.


Virüsün yayılma riskini önlemek için kentte hummalı bir çalışma başlatan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vaka sayılarında artış görülmesi üzerine tedbirlerini artırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekipleri. mesai gözetmek sizin iş yerleri, AVM, kurumlar ve birçok noktadaki çalışmaları devam ediyor.


Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Hakkari Evi de ekipler tarafından dezenfekte edilerek hijyenik bir ortam oluşturuldu.

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