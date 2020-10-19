Hakkari'de korona virüs tedbirleri denetimi

Cumhurbaşkanlığının talimatları üzerine, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının salgınla mücadelede gelinen aşamayı değerlendirmesi sonucu uygulamaya geçilecek olan denetimler kapsamında Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, polis ve zabıta ekipleri kent merkezinde sıkı bir denetim yaptı. Vali Yardımcısı Kılıç ve beraberindekiler, çarşı merkezinin değişik cadde ve sokakları olmak üzere birçok iş yerine ani denetimler yaptı. Maskesi olanlara maske dağıtılırken, maskesini çene altına takanlar ise uyarıldı.

Lokanta, döner salonları, pastane ve giyim mağazalarına girerek maske denetimi yapan Vali Yardımcısı Kılıç; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Lokantalardaki masa ve sandalyelerin mesafesini de denetleyerek iş yeri sahiplerini uyaran Vali Yardımcısı Kılıç, kendimiz ve herkesin sağlığı için mutlak suretle kurallara uyalım uyarısında bulundu.