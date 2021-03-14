Hakkari'de korona virüs temizliği

Hakkari Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hem bahar hem de korona virüsüne karşı başlattığı temizlik çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyor. Ana ve ara caddelerde hummalı bir şekilde dezenfekte çalışmaları başlatan Hakkari Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, korona virüse karşı Hakkari Belediyesi olarak bir takım temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, dezenfekte çalışmalarının da yoğun şekilde sürdüğünü söylediler.