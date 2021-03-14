İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de korona virüs temizliği

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda korona virüs temizliği yaptı.


Hakkari Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hem bahar hem de korona virüsüne karşı başlattığı temizlik çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyor. Ana ve ara caddelerde hummalı bir şekilde dezenfekte çalışmaları başlatan Hakkari Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.


İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, korona virüse karşı Hakkari Belediyesi olarak bir takım temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, dezenfekte çalışmalarının da yoğun şekilde sürdüğünü söylediler.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.