Hakkari'de korona virüsü yenen 5 vatandaş taburcu oldu

Hakkari'de korona virüs tanısı konan 5 vatandaş, bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Hakkari Devlet Hastanesinde 2, Yüksekova Devlet Hastanesinde 3 olmak üzere 5 vatandaş korona virüsü yenerek taburcu edildi. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilen vatandaşlar tedavilerine izole edilmiş bir şekilde evinden devam edecekleri öğrenildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, korona virüsü yenmeyi başaran vatandaşları tebrik ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, “Tüm insanlığın mücadele ettiği korona virüs salgını, artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz, bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı. Azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” dedi.