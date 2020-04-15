İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de korona virüsü yenen bir hasta taburcu oldu

Hakkari’de korona virüsü nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan hasta, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Hakkari'de korona virüsü nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan hasta, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.


Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan korona virüsü testi pozitif çıkan hastane çalışanı Ziya Müezzinoğlu'nun tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Müezzinoğlu, sağlıkçıların alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.


Hastane Başhekim Furkan Çağrı Oğuzlar, hastaya ‘geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, "Hastamız bu süreci hiçbir zorluk yaşamadan atlattı. Umarım bizdeki diğer hastalar için de süreç bu şekilde ilerler. Ziya, en kısa sürede yine aramıza dönecek" dedi.


Hastalığı atlattığı için mutlu olduğunu ifade eden Müezzinoğlu ise "Diğer hastalar için şifa diliyorum. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız çok iyi baktılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların bayağı destekleri oldu. Buraya ağlayarak girdim, şu an gülerek çıkıyorum. Bu hastalığı kapmamak için lütfen evde kalın” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.