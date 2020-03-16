Hakkari'de korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

Hakkari'de alışveriş merkezlerinde yeni tip korona virüse (covid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Yeni tip korona virüse karşı kentin en büyük alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanı, yemek katı, mescit, tuvaletler ve oturma alanları dezenfekte edildi. Alışveriş merkezinde uygulama alanını uzun süreli hijyenik hale getiren, enfeksiyon bulaşma riskini ortadan kaldıran dezenfektan ürünler kullanıldı. AVM yetkilileri, müşterilerinin güvenli ve hijyenik ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için dezenfekte çalışması yapan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise korona virüs vakası görülmeden önce de haftalık olarak kentte dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirtti. Türkiye'de korona virüs vakası görülmesinden sonra da çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten yetkililer, “Görevli arkadaşlarımız, iş yerlerinde vatandaşın temas ettiği tüm ekipmanlarda hijyen çalışması yapıyor. Okullar, kamu kurum ve kuruluşlar, AVM'ler, cadde ve sokaklar, iş yerleri, çocuk oyun ve çocuk park alanları, halkın dinlendiği parklar olmak üzere çevreyi tamamen ilaçladık” şeklinde konuştular.