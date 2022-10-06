Hakkari'de ‘Koruma Kurulu Toplantısı' yapıldı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantısı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy başkanlığında Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Vedat Çoğaç, Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, Hakkari İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Kızılkaya, Hakkari Cezaevi Müdürü Mustafa Köstek ve kurulda yer alan diğer kurum müdürlerinin katılımıyla Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası gerçekleştirildi. Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından iki ayda bir gerçekleştirilen Koruma Kurulu Toplantılarında gündem maddeleri çerçevesinde; il merkezi ve ilçelerdeki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin, mesleki becerilerini geliştirmek için mesleki kursların açılması, eski hükümlülere yönelik İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığı ile açılan işini kurma proje başvurularının alınıp değerlendirilmesi ve ayrıca eski hükümlülerin çocuklarına zaman zaman yapılan giyim ve eğitim yardımlarındaki hususlar değerlendirildi.

Toplantı sonrası kurulda önceki aylarda görüşülen ve talep edilen eski hükümlülerin çocuklarına iletilmek üzere Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 40 aileye hazırlanan kırtasiye malzemeleri Başkan Servet Taş tarafından Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak'a teslim edildi.