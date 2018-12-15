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Hakkari'de köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

Hakkari il genelinde kapanan bazı köy ve mezra yolları yapılan geceli gündüzlü zorlu bir çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için doğal koşullarına meydan okuyor. Kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde zor anlar yaşaya ekipler, bazen de fırtına nedeniyle adeta ölümle burun buruna geliyorlar. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yola koyulan karla mücadele ekibi mesai gözetmek sizin yüksek kesimlerdeki köy ve mezra yollarını açmak için büyük bir performans sergiliyor. 2 bin 800 rakımlı Mergabüte Kayak Merkezi yolunda da yol genişletme ve güvelik yollarını ulaşıma açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi çektikleri zorlukları kameralara yansıdı. Yüksekliği ve kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metre olduğunu anlatan ekipler, iş makinelerinin bile bazen doğa şartlarına yenik düşebileceğini ifade ettiler.


Kısa sürede köy ve mezra yollarını ulaşıma açan İl Özel İdaresi Karla mücadele ekibine teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

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