Hakkari'de köy ve mezra yolları yeniden açıldı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan bazı köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı.

İl genelinde kapalı bulunan 2 köy ve 5 mezra yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin geceli gündüzlü çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. İl genelinde kapalı köy ve mezra yolu kalmazken, Ördekli köyü bölgesinin yüksek rakımlarında karla mücadele çalışması yapan ekipler ise, yer yer zor anlar yaşadı. Operatör Serkan Noyan, Ördekli bölgesindeki tüm köy yollarını yeniden ulaşıma açtıklarını belirtti.

Bir süre önce etkili olan kar ve fırtınaya rağmen büyük bir performans göstererek yolları zamanında ulaşıma açan ekipler, yöre halkından tam not aldı.