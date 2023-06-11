Hakkari'de “Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması” yapıldı

Hakkari Spor Salonundan düzenlenen yarışma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Halk Oyunları Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışmasını yaptıklarını söyledi. Hakkari merkez ve ilçelerinden 10 kulübün bugün 4 kategoride yarışlığını ifade eden Zerek, "Bu yarışmada dereceye giren kulüpler daha sonra bölge yarışmasına ve oradan da Türkiye finalinde Hakkari'yi temsil edecekler. Hakkari, halk oyunları olarak çok zengin bir yöre. Kültürel olarak, oyun olarak ve kıyafet olarak çok zengin bir yöredir. Bugün güzel halayı ve kıyafetleri ile bizim çocuklarımız bu güzel kültürü sergiliyorlar. Bütün bu oyuncularımıza, dansçılarımıza ve halayın sultanlarına teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmanın ardından kulüpler performanslarını sergiledi. Yarışmada dereceye giren minikler kategorisi Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Meslek Lisesi Kulübü, gençler kategorisinde Şemdinli Halk Eğitim Spor Kulübü ve büyükler kategorisinde ise Yüksekova Belediye Spor Kulübü birinci oldu. Kulüplere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.