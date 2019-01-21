Hakkari'de kura çekimi

Hakkari'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında müftülük bünyesinde 6 ay istihdam edilecekler için bugün Hakkari H. Sait Camisinin toplantı salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Müftülük ve İş-Kur yetkililerinin katıldığı kura çekimine gelenler, kura sonuçlarını büyük bir merakla bekledi. Bir saat süren kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzüldü.

Kurada ismi çıkanların Hakkari'deki camilerde çalıştırılacağı belirtildi.