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Hakkari'de kura çekimi

Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürlüğü (İş-Kur) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında müftülük bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici olarak işe alınacak 100 kişi kurayla belirlendi.


Hakkari'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında müftülük bünyesinde 6 ay istihdam edilecekler için bugün Hakkari H. Sait Camisinin toplantı salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Müftülük ve İş-Kur yetkililerinin katıldığı kura çekimine gelenler, kura sonuçlarını büyük bir merakla bekledi. Bir saat süren kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise üzüldü.


Kurada ismi çıkanların Hakkari'deki camilerde çalıştırılacağı belirtildi.

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