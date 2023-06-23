İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de kurban satış yeri belirlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı, kurban satış yeri olarak Gupsi konutları altı ve otogar altı mevkii olarak belirledi.


Hakkari Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık satışının yapılacağı yeri belirledi. Yetkililer, kurban satış noktasının Yeni Mahalle Gupsi konutları altı ile Sümbül Mahallesi otogar altı olarak belirlendiğini duyurdu.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, kurban satış noktalarını yerinde denetleyerek, satış noktalarının dışında başka bir noktada satışın yapılmasına izin verilmeyeceği bildirdi.

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