Hakkari'de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi

Gopsi bölgesindeki hayvan pazarlarında denetim yapan görevliler, daha sonra satışa sunulan küçük ve büyükbaş hayvanları kontrol etti. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi, hayvan pazarında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Denetim ve sağlık taraması çalışmalarının devam edeceğini belirten Cindioğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle hayvan pazarlarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Gopsi bölgesindeki alana getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık taramaları yapılıp küpeleri kontrol edildi. Bu denetimlerimiz bayram boyunca devam edecektir. Vatandaşlarımızın sağlıklı kurban kesimleri için bayram boyunca kontrollerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.