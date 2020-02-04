İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de kurtlar bir köpeği ağır yaraladı

Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü bir köpeğe saldırarak ağır yaraladı.


Berçelan Mahallesi sakinlerinden Naci Atan isimli duyarlı vatandaşlar, sabah saatlerinde mahallenin üst kısımlarında kurtların saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan bir köpekle karşılaştı. Durumun Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Ekipler, duyarlı vatandaş Atan ile birlikte yaralı köpeği alarak, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada veteriner ekipler, yaralı köpeğin ilk tedavisini yaparak müşahede altına aldı. Veteriner ekibi, duyarlı mahalle sakini Naci Atan'a ise teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.