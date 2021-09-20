Hakkari'de ‘KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Toplantısı' yapıldı

Valilik toplantı salonundan yapılan toplantıda Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu; ilin sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek gibi konuları değerlendirdi. Toplantı sonucundan ilin sanayi ve teknoloji envanteri çıkarılarak kayıt dışılık ve haksız rekabetin engellenmesi için bir eylem planı hazırlanması, il özelinde ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılması, potansiyel işbirliği çalışmalarının hayata geçirilmesi ve ilin ihracat kapasitesinin artırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticiler tespit edilmesi ve desteklenmesi gibi çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Toplantıya Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Oda başkanları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri, kurum amirleri katıldı.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, KÜSİ'nin amacı ve kentte katkısını açıklaması ardında gündem maddeleri görüşüldü.