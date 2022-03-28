Hakkari'de ‘Kütüphane Haftası' etkinlikleri

Hakkari Halk Kütüphanesi, ‘Kütüphanede Hayat Var' sloganıyla “58. Kütüphaneler Haftası” çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezinde faaliyet gösteren Halk Kütüphanesi, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Kütüphaneler Haftası' çerçevesinde kitap sergisi ve sinema gösterimi düzenledi. Halk Kütüphanesi Müdürü Haşim Bozdoğan, kütüphanelerin cins, yaş, ırk, milliyet, din ve dil farkı gözetmeksizin herkesimden kullanıcıya her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yollarıyla ücretsiz hizmete sunduğunu söyledi. Kütüphanelerin toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını da desteklediğini belirten Bozdoğan, “Gelişmenin, yükselmenin, çağdaşlaşmanın ilk adımı kitap okumaktan, dolayısıyla kütüphanelerden geçer. İlimiz halk kütüphanesinde tüm halkımızın bilgiyi kaynağından alabilmelerini sağlamak amacıyla her yaş ve gruptan kullanıcılara hafta içi saat 08.30 ila 19.00, cumartesi günü ise 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verilmektedir. 230 kişilik yetişkin okuyucu salonumuz ile 50 kişilik çocuk okuyucu salonumuz ve 15 adet bilgisayarımızın bulunduğu internet erişim salonumuza günlük 500 kişiye yakın bir kullanım sağlanmaktadır. Son üç aylık verilerimize göre bu salonlarımızdan yararlanan kullanıcı sayısı 19 bin 865'tir. Yine 50 bin 200 adet kitabımızın ve 451 çeşit süreli yayınımızın bulunduğu kütüphanemizden ödünç kitap alan aktif üye sayımız 7 bin 892 kişidir. Valimiz İdris Akbıyık'ın ilimizde başlattığı ‘Bir Kitap, Bir İnsan' kampanyası doğrultusunda kütüphanemizde gerçekleştirilen kitap okuma etkinlikleriyle vatandaşların yanı sıra tüm kamu kurum amirlerinin ve memurlarının kütüphane üyelikleri de yapılarak okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmış olup son 3 ay içerisinde kütüphanemize yeni üye kişi sayısı 632'dir. Şubat ayı itibarıyla kütüphanemize uzak olan yerleşim yerlerine kütüphane hizmeti sunan gezici kütüphane aracımızla 10 farklı köy ve okula gidilerek son iki ay içerisinde bin gezici kütüphane üyeliği gerçekleştirilmiş ve 12 bin 300 kitap ödünç verilmiştir” dedi.

Program, verilen ikramlarla son buldu.