Hakkari'de ‘Kütüphane Söyleşisi'ne yoğun ilgi

Hakkari Belediyesi tarafından sürdürülen kütüphane söyleşileri, protokol üyelerini konuk etmeye devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Cumhuriyete Başsavcısı Bayram Örgenci ve vali yardımcılarının ardından kütüphane söyleşileri sürüyor. Söyleşide gençlerle samimi bir sohbet ortamında tecrübe paylaşımı yapıldı.

Hakkarili gençler, kütüphane söyleşileri programında protokol üyelerine değişik sorular sorarak bilgilerini yenilediler. Gençlerin, çalışmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmemelerini ifade eden konuklar, her konuda gençlere kapılarının açık olduğunu belirtiler.