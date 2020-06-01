Hakkari'de larva ilaçlama çalışmaları sürüyor

Yaz aylarının başlıca sorunlarından olan sinek ve haşerelere karşı şehir merkezindeki su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik, gölet, çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Yapılan çalışmada biyolojik ilaçlar kullanılarak larvaların tamamen yok edilmesi hedeflenirken, diğer canlıların ilaçlamalardan etkilenmemesi sağlanıyor. Çalışmaların 15 gün arayla mekanik pülverizatörle ile sürdürüleceği öğrenildi.