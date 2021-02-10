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Hakkari'de lokantalar denetlendi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Kontrol Birimi tarafından lokanta ve döner salonlarına yönelik periyodik denetimler sürüyor.


Gıda ve Kontrol Birimi ekibi, işletmelere ait kullanım alanının temizliği, kullanılan malzemelerin gıdaya uygunluğu ve muhafazası, çevre temizliği ve sosyal tesislerin kullanışlılığını kontrol etti. Ekipler, denetim esnasında işletme sahiplerini personel hijyeni, saklama koşulları ve genel hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirerek, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu.

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