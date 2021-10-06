Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. Özel bir firmaya ait maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bulundukları yerden çıkarlan yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen göçükte isimleri öğrenilemeyen Adana nüfusuna kayıtlı 3 işçiden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.