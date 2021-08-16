Hakkari'de mahalle yolları asfaltlanıyor

2020-2023 Yılı Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında yolları asfaltlayan Hakkari Belediyesi, doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı Karşıyaka Mahallesi ile Pehlivan Mahallesi'ni asfalta kavuşturdu. Gazi, Bulak ve Berçelan mahallelerindeki altyapı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte bu mahalle yollarının da asfalta kavuşturulacağını belirten Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, doğalgaz döşeme çalışmalarının bitirildiği mahalle yollarını kademeli olarak asfaltlanacağını söyledi.

Çalışmalarda memnun kalan mahalle sakinleri ise kısa sürede yollarını asfaltlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.