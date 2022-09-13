İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan mahalleler arası halı saha futbol turnuvası final müsabakasıyla sone erdi.


Yaklaşık 6 ay önce düzenlenen ve 15 takımın katıldığı turnuvanın final heyecanına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da eşlik etti.


Final müsabakası sonunda sporcularla bir araya gelen Vali Yardımcısı Kasımoğlu, onları tebrik ederek dereceye girenleri ödüllendirdi. Final müsabakasında birinci gelen takıma tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncü gelen takımı ise çeyrek altın hediye edildi.

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