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Hakkari'de mahkumların el emeği sergilendi

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hükümlü ve tutuklu el sanatları sergisi düzenledi.


Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde düzenlene sergiye Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Gündüz, kurum müdürleri ve gardiyanlar katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hükümlü ve tutuklu el sanatları sergisi açtıklarını belirterek, bu güzel seriden dolayı kendilerine teşekkür etti.


50 hükümlü ve tutuklu mahkumun yaptığı ve yaklaşık 400 el sanatının yer aldığı serginin açılışını Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu birlikte yaptı.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise Hakkari'nin artık güzel etkinliklerle anılmaya başlandığını belirtti. Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hükümlü ve tutuklu el sanatları sergisini çok beğendiğini ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Akbıyık, “Hakkari geceleri cıvıl cıvıl Hakkari'de hayat var. Birçok gazeteci yazar, sanatçı Hakkari'yi görmeye geldi. Herkesi Hakkari'yi görmeye davet ediyoruz. Gelin bu güzel ili görün” dedi.

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